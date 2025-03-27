İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi! 27 Mart Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Esenyurt elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-27 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1010., 1013., 1022. sk / ÜÇEVLER mah 906., 908., 909., PAZARYOLU sk bölgelerinde 27/03/2025 09:00:00 - 27/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-27 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 175. sk bölgelerinde 27/03/2025 09:00:00 - 27/03/2025 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-27 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 560., 561., 599., LİMNİ, MENDERES, SEVİL, VEFA, ÖZLEM, İREM sk bölgelerinde 27/03/2025 09:00:00 - 27/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-27 11:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -ZAFER mah sk bölgelerinde 27/03/2025 11:00:00 - 27/03/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-27 13:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -ZAFER mah sk bölgelerinde 27/03/2025 13:00:00 - 27/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.