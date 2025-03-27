Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Bayram tatili kaç gün olacak? Memurların beklediği haber geldi
Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah

Demirtaş'ın avukatından bomba açıklama: Bayramda aramızda inşallah
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! CHP'li iki vekil de dosyaya girdi
MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak

MHP'den açıklama geldi! Devlet Bahçeli mesaiye başlıyor

İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi! 27 Mart Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi! 27 Mart Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt elektrik kesintisi listesi! 27 Mart günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Mart günü İstanbul Esenyurt ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Esenyurt elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Esenyurt elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Esenyurt elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-27 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1010., 1013., 1022. sk / ÜÇEVLER mah 906., 908., 909., PAZARYOLU sk bölgelerinde 27/03/2025 09:00:00 - 27/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-27 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 175. sk bölgelerinde 27/03/2025 09:00:00 - 27/03/2025 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-27 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 560., 561., 599., LİMNİ, MENDERES, SEVİL, VEFA, ÖZLEM, İREM sk bölgelerinde 27/03/2025 09:00:00 - 27/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-27 11:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -ZAFER mah sk bölgelerinde 27/03/2025 11:00:00 - 27/03/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-27 13:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -ZAFER mah sk bölgelerinde 27/03/2025 13:00:00 - 27/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.