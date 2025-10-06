İstanbul ESENLER su kesintisi! 6-7 Ekim İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenler ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ekim İstanbul Esenler su kesintisi saatleri...
ESENLER SU KESİNTİSİ
İSKİ Esenler su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: TURGUT REİS MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.10.2025 15:36:17
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.10.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185