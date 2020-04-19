İSTANBUL-Esenler'de yasağın ikinci günü ekmek dağıtımı devam etti
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Esenler, Zabıta, Aydın, Güncel

İSTANBUL-Esenler'de yasağın ikinci günü ekmek dağıtımı devam etti

Esenler'de yasağın ikinci günü ekmek dağıtımı devam ettiBurçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- TÜRKİYE'DE 30 BÜYÜKŞEHİR VE ZONGULDAK'TA UYGULANAN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İKİNCİ GÜNÜNDE ESENLER BELEDİYE'Sİ ZABITA EKİPLERİ MAHALLELERDE EKMEK DAĞITIMINA DEVAM ETTİ.

19.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:05

Esenler'de yasağın ikinci günü ekmek dağıtımı devam etti

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- TÜRKİYE'DE 30 BÜYÜKŞEHİR VE ZONGULDAK'TA UYGULANAN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İKİNCİ GÜNÜNDE ESENLER BELEDİYE'Sİ ZABITA EKİPLERİ MAHALLELERDE EKMEK DAĞITIMINA DEVAM ETTİ. Zabıta Memuru Aydın Kıskaç, 'Yasak boyunca halkımızın en sağlıklı şekilde ekmeklerine ulaşabilmesi için çalışmalarımız gün boyu sürecek' dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta sonu ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta sonu yeniden uygulandı. Esenler Belediyesi zabıta ekipleri, fırın dağıtım araçlarıyla birlikte sabah saatlerinden akşam saatine kadar gün boyu ekmek dağıtımına devam etti. Yasağın ikinci gününde ekipler bir yandan ekmek dağıttı, bir yandan 'evde kalın' anonsları yaparak vatandaşları uyardı.

'HİZMETİMİZ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK'

Yasağın ikinci gününde ekmek dağıtımını sürdüren Esenler'de bir fırın işletmecisi Süleyman Tüylüoğlu, kendi bağlı bulundukları bölgede dağıtıma gün boyu devam edeceklerini söyledi. Tüylüoğlu, 'Devletimizin verdiği kararla bizler de hizmetimize devam ediyoruz. Bize belli mahalleler verildi. Kendi bağlı bulunduğumuz mahallelerimizin dışında çıkmadan, ekmek dağıtımımız sürecek. Bugün Pazar günü olduğu için sabah saat 10.00 gibi ekmek dağıtımına başladık. Yasak sonuna kadar da devam edecek' şeklinde konuştu.

Ekmeğin dağıtım aşamasında fırıncılara eşlik eden Esenler Belediyesi Zabıta Memuru Aydın Kıskaç, 'Ekmeğin üretiminden paketlenmesine ve vatandaşımıza sağlıklı bir ortamda yetişip dağıtılmasına refakat ediyoruz. Onun haricinde de hizmetlerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-Esenler'de yasağın ikinci günü ekmek dağıtımı devam etti

Kaynak: DHA

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