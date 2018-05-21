İstanbul-Erzurum Uçağına Havada Yıldırım Çarptı, Uçak Trabzon Havalimanı'na Acil İniş Yaptı

İstanbul Sabiha Gökçen- Erzurum seferini yapan Anadolu Jet Havayolları'na ait yolcu uçağı havada isabet eden yıldırım sonucu Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

YOLCU UÇAĞINA HAVADA YILDIRIM ÇARPTI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erzurum'a gitmek üzere kalkış yapan Anadolu Jet Havayolları'na ait yolcu uçağına havada yıldırım isabet etti.

ACİL İNİŞ YAPTI

Yolcularda korku ve paniğe neden olan olay sonrası uçak, Trabzon Havalimanı'na saat 19.55'te acil iniş yaptı. Uçağın havalimanında yapılan kontrollerinde herhangi bir teknik arıza oluşmadığı belirlendi. Uçak yakıt ikmali yaptıktan bir süre sonra yeniden havalanarak Erzurum Havalimanı'na sorunsuz iniş gerçekleştirdi.

2 YOLCU KARAYOLU İLE DEVAM ETTİ

Bu arada çoğunluğu Bursa'daki karşılaşmadan dönen Erzurumspor taraftarlarının yer aldığı uçakta yaşanan panik nedeniyle, 2 yolcunun karayolu ile seyehatini tamamlamak üzere Trabzon Havalimanı'nda indiği öğrenildi.