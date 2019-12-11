İstanbul Ermeni Patrikliğine  Sahak Maşalyan seçildi
Haberler » Güncel » İstanbul Ermeni Patrikliğine  Sahak Maşalyan seçildi - Haber

İstanbul Ermeni Patrikliğine  Sahak Maşalyan seçildi

İstanbul DHA - 85. İstanbul Ermeni Patriği, Sahak Maşalyan oldu.

11.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:51
İstanbul Ermeni Patrikliğine  Sahak Maşalyan seçildi

- 85. İstanbul Ermeni Patriği, Sahak Maşalyan oldu.

85. İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos 'ın yarıştığı seçim, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapıldı. Sahak Maşalyan 102, Aram Ateşyan 16 oy aldı.Seçiminin sonuçlanmasıyla saat 17.00'de karşılama duası düzenlenecek.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler