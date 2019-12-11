İstanbul Ermeni Patrikliğine Episkopos Sahak Maşalyan seçildi

11.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:24

85. İstanbul Ermeni Patriği, Sahak Maşalyan oldu. 85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapıldı. Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan'ın yarıştığı seçimde delegeler oy kullandı. Oyların 102'sini alan Episkopos Sahak Maşalyan, 85. İstanbul Ermeni Patrikliğine seçildi. Seçimde Sahak Maşalyan 102, Aram Ateşyan 16 oy aldı. 1 oy da geçersiz sayıldı. 85. İstanbul Ermeni Patriği Episkopos Sahak Maşalyan, yaptığı ilk açıklamada gösterdikleri ilgi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti. 85. İstanbul Ermeni Patriği seçimi sonrası bugün saat 17.00'de Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde karşılama duası düzenlenecek.

Kaynak: DHA