İSTANBUL ERMENİ PATRİKLİĞİNE EPİSKOPOS SAHAK MAŞALYAN SEÇİLDİ
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İSTANBUL ERMENİ PATRİKLİĞİNE EPİSKOPOS SAHAK MAŞALYAN SEÇİLDİ

İstanbul DHA 85. İstanbul Ermeni Patriği, Sahak Maşalyan oldu.

11.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:51
İSTANBUL ERMENİ PATRİKLİĞİNE EPİSKOPOS SAHAK MAŞALYAN SEÇİLDİ

DHA 

85. İstanbul Ermeni Patriği, Sahak Maşalyan oldu.

85. İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos 'ın yarıştığı seçim, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapıldı. Sahak Maşalyan 102, Aram Ateşyan 16 oy aldı.Seçiminin sonuçlanmasıyla saat 17.00'de karşılama duası düzenlenecek.

Görüntü Dökümü: ---------Seçim sonrası açıklama

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Kaynak: DHA
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