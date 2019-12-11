İSTANBUL ERMENİ PATRİKLİĞİNE EPİSKOPOS SAHAK MAŞALYAN SEÇİLDİ
İstanbul DHA 85. İstanbul Ermeni Patriği, Sahak Maşalyan oldu.
11.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:51
İstanbul DHA
85. İstanbul Ermeni Patriği, Sahak Maşalyan oldu.85. İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan'ın yarıştığı seçim, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapıldı. Sahak Maşalyan 102, Aram Ateşyan 16 oy aldı.Seçiminin sonuçlanmasıyla saat 17.00'de karşılama duası düzenlenecek.
Görüntü Dökümü: ---------Seçim sonrası açıklama
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Kaynak: DHA