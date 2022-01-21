İSTANBUL-ERDOĞAN: RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA BARIŞIN HAKİM OLMASINA BİZ ARABULUCU OLMAYA HAZIRIZ (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan cuma namazının ardından Çamlıca Camii'nde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi. Erdoğan daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya gerilimindeki arabuluculuk girişimi konusunda, "Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına, barışın hakim olmasına biz arabulucu olmaya hazırız. Şimdi önümde bir Ukrayna ziyareti bar. Bu arada Putin ile telefonla ya da Moskova'da görüşmemiz olabilir. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Görüntü dökümü:

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri