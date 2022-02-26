İSTANBUL-ERDOĞAN, IRAK TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANINI KABUL ETTİ - Haberler

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İSTANBUL-ERDOĞAN, IRAK TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANINI KABUL ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve Irak Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer'i kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve Irak Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer'i kabul etti. Görüşmeye MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı. Üsküdar'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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