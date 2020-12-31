Son dakika haberleri! Erdoğan Bahçeli ile telefonda görüştü
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Son dakika haberleri! Erdoğan Bahçeli ile telefonda görüştü

31.12.2020 16:28 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:38
Son dakika haberleri! Erdoğan Bahçeli ile telefonda görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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