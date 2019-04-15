İstanbul Enver Yücel: Eğitimde Yeni Bir Pencere Açıyoruz

Enver Yücel: Eğitimde yeni bir pencere açıyoruz

Selin GÜRSEL'Ömer HASAR/ İSTANBUL, (DHA)'ÖĞRENCİLERİ duyarlı birer dünya vatandaşı donanımı ile yetiştirmek için Bahçeşehir Koleji tarafından tasarlanan Dünya Vatandaşlığı Programı tanıtıldı.

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fernando Reimers'ın kitabının Türkçeye çevrilmesi ve müfredata entegre edilmesi ile ilgili konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, 'Bugün Türkiye için eğitimde önemli bir pencereyi açıyoruz, önemli bir girişim başlatıyoruz. BM ile birlikte 7 yıldır üzerinde çalıştığımız Dünya Vatandaşlığı Programı'nı güncelleyerek yine dünyanın önemli üniversitelerinden Harvard Üniversitesi'nden destek aldık' dedi.

Bahçeşehir Koleji, Birleşmiş Milletler'in (BM) 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler'i doğrultusunda geliştirilen Dünya Vatandaşlığı Programı'nı duyurdu. 7 yıl önce başlattıkları Dünya Okulu programını Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda geliştiren Bahçeşehir Koleji, derslere entegre ettiği programı öğrenciler ile buluşturacak. Yapılacak olan çalışmalar tek tek raporlanarak tüm Türkiye'ye açık hale getirilecek ve dileyenlerin takip edebileceği, ülke çapında gerçekleşen iyi örneklerin paylaşıldığı bir platform oluşturulacak.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş'taki kampüsünde düzenlenen programa Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve Birleşmiş Milletler İçin Eğitim ve Araştırma Birimi'nden (UNITAR) Alex Meija konuşmaları ile katıldı. Programı eğitime uyarlayan Harvard Üniversitesi Uluslararası Eğitim Fakültesi Uygulama Profesörü Dr. Fernando Reimers, Bahçeşehir Kolejine ilettiği video mesaj ile bu programın Türkiye'de uygulanacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

'HARVARD ÜNİVERSİTESİ'NDEN DESTEK ALDIK'

Programın lansmanında konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, 'Bugün Türkiye için eğitimde önemli bir pencereyi açıyoruz, önemli bir girişim başlatıyoruz. BM ile birlikte 7 yıldır üzerinde çalıştığımız Dünya Vatandaşlığı Programı'nı güncelleyerek yine dünyanın önemli üniversitelerinden Harvard Üniversitesi'nden destek aldık. Dünya Vatandaşlığı Programı'nı ilk başlatan Reimers'ın çalışmalarının, yayınlarının ve konferanslarının Türkçeye çevrilerek Türkiye'nin bütün eğitim kurumlarına verilmesi ile Türkiye'de önemli bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum' dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞİN DÜNYASINA HAZIRLAMAK ZORUNDAYIZ'

Yeni tanıttıkları program ötürü büyük heyecan duyduğunu ifade eden Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, 'Bahçeşehir Koleji 26 yıllık bir kurum ve kurulduğumuz günden beri vizyonumuzda ve değerlerimizde dünya vatandaşlığı en önemli sırada yer aldı. Yedi yıl önce Dünya Okulu programının lansmanındaydık. O gün de ifade etmiştik ki biz çocuklarımızı hem bugünün hem de yarının yani geleceğin dünyasına hazırlamak zorundayız. Bu da sadece bilim ve teknolojiyi takip eden, akademik olarak altyapısı güçlü çocuklarla olmuyor onların aynı zamanda iletişim ve iş birliği becerilerinin; birlikte yaşam kültürünün gelişmesi, çevre ve sürdürülebilir dünya için bilinçlerinin yükseltilmesi ve insani koşulların gelişmesi gerekiyor.' dedi.

BM'NİN YENİ HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA GÜNCELLENDİ

'Hep birlikte bu sürecin daha ileriye götürülebilmesi için bir vatandaşlık bilinci gerekiyor' diyen Dağ, 'Bu vatandaşlık bilinci kendi kültüründen, değerlerinden ve ilkesinden temel alan ancak dünyanın değerlerini ve dünyanın kültürünü de kabul eden ve birlikte yaşayabilen vatandaşlar yetiştirmekle mümkün. Önceki program Birleşmiş Milletler'in 'Dünya Okulu Programı'nın 21'nci yüzyıl sürdürülebilir değerleriyle temellenmişti. Şimdi Birleşmiş Milletler 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler' doğrultusunda güncellendi. Programımız da bu güncellemeyle birlikte derinleşip paylaşıma açık hale geldi. Dünya Vatandaşlığı Programı'nın bugün tanıtımını yapma sebebimiz bu.? diye konuştu.

Bu programın yeni ihtiyaçlara göre boyut kazanacağını ve derinleşeceğini de sözlerine ekleyen Dağ, konuşmasını şöyle noktaladı:

'Ancak en önemli noktası programı uygularken hem bilgiyi hem de deneyimi paylaşabilmek. Türkiye'nin bütün eğitim ekosistemi ile özel okul veya devlet okulu demeden, öğrenci, öğretmen, veli diye ayırmadan paylaşabilmek ve birlikte üretebilmek en önemli hedefimiz.

Ve bugünü 15 Nisan'ı Dünya Vatandaşlığı Günü olarak ilan edeceğiz. Bu bizim için çok kıymetli ve bu yıldan itibaren her 15 Nisan'da Dünya Vatandaşlığı Programı'nın tüm çıktılarını ve iyi örneklerini paylaşacağımız yeni çalışmaları paylaşacağımız, yeni fikirler üreteceğimiz bir platformda buluşmak istiyoruz.?

PROGRAM BÜTÜN ÖĞRETMENLERE AÇIK

'Dünyayı İyileştirmeleri İçin Öğrencileri Altmış Ders ile Güçlendirmek' kitabını Türkçeleştiren Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, dünya vatandaşlığı programı hakkında detaylı bilgi vererek, 'İlkokuldan lise sona kadar ders planlaması yer alıyor. Bu ders planları bir ünite olarak öğrencilere sunulacak. Özellikle belirtmek isterim ki biz bu kitabın lisansını, Türk eğitim sektöründe hizmet veren bütün öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin ulaşması için aldık. Kitabımızın adını internette aratarak kolayca erişebilirler' dedi. DÜNYA VATANDAŞLIĞI PROGRAMI HAKKINDA

Harvard Üniversitesi Uluslararası Eğitim Fakültesi Uygulama Profesörü Dr. Fernando Reimers, yüksek lisans ve doktora düzeyinde birlikte çalıştığı öğrencileri ile bir Dünya Vatandaşlığı Programı oluşturdu. Birçok farklı milletten insanın bir arada çalışarak oluşturduğu bu program için 60 ders planından oluşan bir kitabını yayınladı. 'Dünyayı İyileştirmeleri İçin Öğrencileri Altmış Ders ile Güçlendirmek' adını taşıyan bu kitap, Türkçeye çevrilerek Bahçeşehir Kolejinin müfredatına entegre edildi.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

Kaynak: DHA