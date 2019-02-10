İstanbul-Enkaz Kaldırma Çalışmaları Gece Boyu Devam Etti

İstanbul-Enkaz Kaldırma Çalışmaları Gece Boyu Devam Etti

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHAKartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti.

Enkaz alanında bulunan ekipler iş makinası yardımıyla göçük alanında bulunan beton yığınlarını kaldırdı. Kamyonlara yüklenen moloz yığınları kamyonlarla taşındı.

Kaynak: DHA
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