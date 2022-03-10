İSTANBUL-ENGELLİ ANNESİNE ZORLUK ÇIKARAN MİNİBÜSÇÜYE 776  TL CEZA

Yeşilkent Mahallesi'nde oturan Suna Şengül, birkaç gün önce engelli arabası ile yolculuk yaptırabildiği oğlu Demircan ve iki yakını ile minibüse binmek istedi. Minibüs şoförü Suna Şengül'den yer kapladığı için engelli arabasını katlamasını ve engelli oğlu Demircan'ı kucağına alması koşulu ile kabul etti. Engelli annesi yaparken, şoförün birkaç yolcunun yerini kapladıklarına dair söylendiğini duyunca parasını uzatarak, "3 kişilik alın, belki mazot parasını karşılarsınız" dedi. Bunu duyan minibüs şoförü, "Abla uzatma. Çok paran varsa taksi ile gidersin" karşılığını verdi. Suna Şengül, oğlunun rahat yolculuk edebilmesi için arabasından indirilmemesi gerektiğini bu nedenle İETT otobüsü veya minibüsü kullandığını, arabanın taksi bagajına sığmadığını söyledi. Anne Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada engelli oğlunu toplumdan soyutlamak istemediğini, diğer semtlerdeki minibüs şoförlerinin kendisine yardımcı olduğu halde burada karşılaştığı hareketi yadırgadığını, herkesin biraz empati yapması gerektiğini ekledi.

O ŞOFÖR BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, medyada yayınlanan haberler üzerine engelli anneye karşı tepki toplayan tutumda bulunan minibüs şoförünün M.D. olduğu belirledi. M.D. hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerine istinaden toplam 349 TL idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından sürücüye Kabahatler Kanunu uyarınca 427 TL cezai işlem uygulandı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel