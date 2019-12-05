05.12.2019 21:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:43

İstanbul 'En çok ziyaret edilen 100 şehir' listesi 2019 sıralamasında ilk 10'a girdi.



Antalya'nın da 12. sırayı aldığı listede Türkiye'nin yükselmesinin sebepleri arasında Türk Lirası'nın yaşadığı değer kaybı nedeniyle bütçe dostu bir yer haline gelmesi, güvenliğin artmış olması ve daha önce 10. sırada yer alan Çin'in Şenzen şehrinin yaşadığı düşüş gösterildi. Euronews.com'da Görüntüle