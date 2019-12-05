İstanbul 'En çok ziyaret edilen 100 şehir' listesi 2019 sıralamasında ilk 10'a girdi
Euromonitor International tarafından hazırlanan raporda Hong Kong ve Bangkok en fazla ziyaretçi alan ilk iki şehi rolma ünvanını bu yıl da korurken sırasıyla Makao, Singapur, Londra, Paris ve Dubai ilk 10'daki yerlerini kaptırmadı.
05.12.2019 21:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:43
İstanbul 'En çok ziyaret edilen 100 şehir' listesi 2019 sıralamasında ilk 10'a girdi.
Antalya'nın da 12. sırayı aldığı listede Türkiye'nin yükselmesinin sebepleri arasında Türk Lirası'nın yaşadığı değer kaybı nedeniyle bütçe dostu bir yer haline gelmesi, güvenliğin artmış olması ve daha önce 10. sırada yer alan Çin'in Şenzen şehrinin yaşadığı düşüş gösterildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com