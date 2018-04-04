İstanbul Emniyetine Anaokulu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yoğun tempoda çalışan polis çocukları için anaokulu açtı.

Müdürlüğün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce hayata geçirilen Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okula "Son Kale Anadolum Anaokulu" ismi verildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, açılış programında yaptığı konuşmada, "Kadın polislerimiz için neler yapabiliriz diye araştırırken, çocuklarını yalnız bırakmaktan şikayetçi olduklarını görünce anaokulu projesini hayata geçirdik, yakın zamanda da ikincisini Üsküdar'da açacağız." dedi.

Kadın personelin sorunlarını öğrenmek için özel bir ekip oluşturarak yaptıkları çalışmada, 7-8 sorun belirlediklerini ve çoğunu çözdüklerini ifade eden Çalışkan, şunları söyledi:

"Gelen sorunlar arasında, kadın polislerin uzun süreli görevlerde yemek, mola ve elbise değişimi sırasında yaşadıkları sıkıntılar vardı. Bu sorunun çözümü için İETT ile ortak bir proje yürüterek, kadın polislerin kıyafetlerini değiştirebilecekleri ve yemek yiyebilecekleri bir mobil çözüm otobüsü hazırlattık ve bunların sayısını da artırmayı hedefliyoruz."

Mustafa Çalışkan, program sonrası anaokulunu gezerek çocuklara hediye dağıttı.