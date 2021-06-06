İstanbul Emniyetinden polis merkezindeki ölümle ilgili açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Emniyetinden polis merkezindeki ölümle ilgili açıklama

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Emniyetinden polis merkezindeki ölümle ilgili açıklama İstanbul Esenyurt'ta, dün iki grup arasında yaşanan kavganın ardından ifade işlemleri için emniyete götürülen taraflar arasındaki bir kişinin 'karakolda ölümü' ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

İstanbul Emniyetinden polis merkezindeki ölümle ilgili açıklama

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta, dün iki grup arasında yaşanan kavganın ardından ifade işlemleri için emniyete götürülen taraflar arasındaki bir kişinin 'karakolda ölümü' ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Kavgaya müdahil olmak üzere polis merkezine gelen B.Y. hakkında işlem yapılmak üzere bekleme odasında bulunduğu sırada fenalaştı, 112 sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı" denildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede kavga eden 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak polis merkezine getirildi. Kavgaya karışan şahısların çalıştığı işyerinin yöneticisi B.Y., polis merkezine gelerek kavgaya müdahil oldu. İşyeri yönetici B.Y., bekleme odasında hakkında işlem yapılmasını beklediği sırada fenalaştı. Durum gören polis ekipleri ve 112 sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen B.Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanın bu olayın ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden, B.Y.'nin hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapıldı. Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Esenyurt ilçemiz Akevler Mahallesi'nde 05.06.2021 Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kavga olayına karışan ve karşılıklı şikayetçi olan 4 şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere Polis Merkezine sevk edilmiştir.

Şahısların çalıştıkları iş yeri yöneticisi B.Y isimli şahıs da Polis Merkezine gelerek kavgaya müdahil olmuş ve hakkında işlem yapılmak üzere bekleme odasına alınmıştır.

Odada bekletildiği sırada fenalaşan B.Y isimli şahıs 112 Acil Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

İstanbul Emniyetinden polis merkezindeki ölümle ilgili açıklama
İstanbul Emniyetinden polis merkezindeki ölümle ilgili açıklama
İstanbul Emniyetinden polis merkezindeki ölümle ilgili açıklama
İstanbul Emniyetinden polis merkezindeki ölümle ilgili açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

Sokak ortasında dayak yiyen kadın motosikletli grup tarafından kurtarıldı
Sokak ortasında dayak yiyen kadın motosikletli grup tarafından kurtarıldı
Polis tarafından dövüldüğü gerekçesiyle şikayette bulunan kadından bomba iddia: Doktor 'Az bile benzetmişsiniz' dedi
Polis tarafından dövüldüğü gerekçesiyle şikayette bulunan kadından bomba iddia: Doktor "Az bile benzetmişsiniz" dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Veysel Eroğlu Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Hadise Beren Saat Burak Özçivit Fahriye Evcen
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Yiğit Şardan Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul Emniyetinden polis merkezindeki ölümle ilgili açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 20:46:37. #1.13#

title