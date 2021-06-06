İstanbul Emniyetinden polis merkezindeki ölümle ilgili açıklama

İstanbul Emniyetinden polis merkezindeki ölümle ilgili açıklama İstanbul Esenyurt'ta, dün iki grup arasında yaşanan kavganın ardından ifade işlemleri için emniyete götürülen taraflar arasındaki bir kişinin 'karakolda ölümü' ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

İstanbul Emniyetinden polis merkezindeki ölümle ilgili açıklama

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta, dün iki grup arasında yaşanan kavganın ardından ifade işlemleri için emniyete götürülen taraflar arasındaki bir kişinin 'karakolda ölümü' ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Kavgaya müdahil olmak üzere polis merkezine gelen B.Y. hakkında işlem yapılmak üzere bekleme odasında bulunduğu sırada fenalaştı, 112 sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı" denildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede kavga eden 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak polis merkezine getirildi. Kavgaya karışan şahısların çalıştığı işyerinin yöneticisi B.Y., polis merkezine gelerek kavgaya müdahil oldu. İşyeri yönetici B.Y., bekleme odasında hakkında işlem yapılmasını beklediği sırada fenalaştı. Durum gören polis ekipleri ve 112 sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen B.Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanın bu olayın ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden, B.Y.'nin hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapıldı. Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Esenyurt ilçemiz Akevler Mahallesi'nde 05.06.2021 Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kavga olayına karışan ve karşılıklı şikayetçi olan 4 şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere Polis Merkezine sevk edilmiştir.

Şahısların çalıştıkları iş yeri yöneticisi B.Y isimli şahıs da Polis Merkezine gelerek kavgaya müdahil olmuş ve hakkında işlem yapılmak üzere bekleme odasına alınmıştır.

Odada bekletildiği sırada fenalaşan B.Y isimli şahıs 112 Acil Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice