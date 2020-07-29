İstanbul emniyetinden kayıp çocuk açıklaması İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe'de kayıp olduğu belirtilen 13 yaşındaki M.A.'nın bulunduğunu açıkladı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe'de kayıp olduğu belirtilen 13 yaşındaki M.A.'nın bulunduğunu açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " 23.07.2020 tarihinde ilimiz Sancaktepe ilçesinde meydana gelen ve bazı basın yayın kuruluşlarında "Çaresiz aile 7 gündür kayıp olan çocuklarını arıyor" başlığı ile yer alan haberler ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kayıp olarak aranan yaşı küçük M.A.(13) isimli şahsı bulmaya yönelik olarak 29.07.2020 günü saat: 18.00 sıralarında ilimiz Kadıköy ilçesi Caddebostan Sahil mevkiinde yapılan çalışmalarda, kayıp M.A. isimli yaşı küçük şahıs Caddebostan Sahil Halk Plajı önünde ekiplerimizce muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA