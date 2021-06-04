İstanbul Emniyetinden kadına darp olayıyla ilgili açıklama
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İstanbul Emniyetinden kadına darp olayıyla ilgili açıklama

İstanbul Emniyetinden kadına darp olayıyla ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Emniyetinden kadına darp olayıyla ilgili açıklama "Olay ile ilgili olarak her iki taraf hakkında adli işlem yapılmıştır" İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, Esenyurt'ta polisin kadına darp ettiği olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Olay ile ilgili olarak her iki taraf hakkında adli...

İstanbul Emniyetinden kadına darp olayıyla ilgili açıklama

"Olay ile ilgili olarak her iki taraf hakkında adli işlem yapılmıştır"

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, Esenyurt'ta polisin kadına darp ettiği olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Olay ile ilgili olarak her iki taraf hakkında adli işlem yapılmıştır. Görevli personel hakkında adli kovuşturma devam etmektedir" denildi.

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda kısıtlama saatinde site içerisinde dolaşan kadın, iddiaya göre polis memuru tarafından darp edilmiş, kadının vücudunda ciddi derecede darp izleri oluşurken iki tarafta birbirinden şikayetçi olmuştu. Yaşanan olayın haberlere yansımasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "20 Aralık 2020 tarihinde saat 00: 45 sıralarında gürültü konusunda gelen ihbar kapsamında haber merkezi anonsu ile görevlilerimizce olay yeri olan Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki adrese geçilmiş, olay yerinde G.Y. isimli şahsın sokağa çıkma yasağı saatinde dışarıda olduğu ve bağırarak çevreyi rahatsız ettiği anlaşılmış, kadın şahıs görevlilerimizce uyarılmış ise de uyarılara riayet etmemiş, mukavemet göstererek elindeki çanta ile görevlilere saldırarak yüzüne vurması akabinde görevlilerimizce zor kullanmak suretiyle yakalanmıştır. Her iki tarafın alınan doktor raporlarında 'Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilir' yaraların olduğu belirtilmiş, kadın şahsın 0,61 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak her iki taraf hakkında adli işlem yapılmıştır. Görevli personel hakkında adli kovuşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Emniyetinden kadına darp olayıyla ilgili açıklama
İstanbul Emniyetinden kadına darp olayıyla ilgili açıklama
İstanbul Emniyetinden kadına darp olayıyla ilgili açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli

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