İstanbul Emniyetinde korona virüs tedbiri
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vatan Caddesi, İstanbul, 3. Sayfa

İstanbul Emniyetinde korona virüs tedbiri

- İstanbul Emniyetinde korona virüs tedbiri İstanbul Emniyet Müdürlüğü tepeden tırnağa dezenfekte edildi İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, korona virüs tedbirleri kapsamında tepeden tırnağa dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

24.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:49
İstanbul Emniyetinde korona virüs tedbiri

- İstanbul Emniyetinde korona virüs tedbiri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tepeden tırnağa dezenfekte edildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, korona virüs tedbirleri kapsamında tepeden tırnağa dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Müdüriyetin Vatan Caddesi'ndeki ana yerleşkesinde yer alan hizmet binalarına gelen kişilerin ateşlerini ölçmek amacıyla termal ve temassız olmak üzere ateş ölçer cihazlar yerleştirildi.

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgınla alakalı mücadele tüm hızıyla sürüyor. Korona virüs salgınından İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli personeli korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla yapılan çalışmalarda; müdüriyete bağlı tüm yerleşkeler, nezarethaneler, ek hizmet binaları, İlçe Emniyet Müdürlükleri hizmet binaları ve bunlara bağlı ek hizmet binaları, Polis Merkezi Amirliklerinin tamamı ve tüm hizmet araçları dezenfekte edildi. Bu kapsamda tüm birimlere nitril eldiven, medikal maske ve el dezenfektanı dağıtıldığı da duyuruldu.

Ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki ana yerleşkesinde yer alan hizmet binalarına gelen kişilerin ateşlerini ölçmek amacıyla termal ve temassız olmak üzere ateş ölçer cihazları yerleştirildi. Karantina altına alınan vatandaşların kaldığı yurtlarda görev alan polislere izolasyonlu kıyafet, eldiven, maske ve gözlük dağıtılırken, emniyet mensuplarının görevlerini bu kıyafet ve malzemelerle yapmaları istendi.

Emniyet teşkilatında ayrıca yayınlanan genelge ve talimatlar gereği; tüm toplu etkinlik ve eğitim faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu da vurgulandı. Kronik rahatsızlığı bulunan ve risk altında olduğu değerlendirilen emniyet mensuplarına idari izin verilirken, polisi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından korona virüs ile alakalı hazırlanan bilgilendirme broşürlerinin de yoğun olarak kullandığı alanlara asıldı.

İstanbul Emniyetinde korona virüs tedbiri

Kaynak: İHA

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İstanbul Emniyetinde korona virüs tedbiri

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