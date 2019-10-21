İstanbul Emniyetinde beklenen atamalar gerçekleşti

21.10.2019 11:44

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde beklenen il içi tayinleri gerçekleşti. Yeni dönemde İl Emniyet Müdür yardımcılığı, şube ve ilçe müdürlüklerinde toplam 47 değişiklik gerçekleşirken, bazı operasyonel şubelerdeki müdür yardımcılarının da değiştiği öğrenildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her sene gerçekleşen görev değişiklikleri açıklandı. Yapılan değişikliklerle, ilçe ve şubelerde görev yapan 14 emniyet müdürü, il emniyet müdürü yardımcısı olarak görev yapan 18 ilçe ve 15 şubeye ise yeni isimler atandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personelden 25 personel 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 31 personel 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 9 personel 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ettirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni 14 Müdür Yardımcısı, 56 Şube Müdürlüğünden 15'ine yeni şube müdürü, 39 ilçemizin 18'ine yeni İlçe Emniyet Müdürü atanması yapıldı.



Son değişiklikle Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Sevgi, Bilgi Teknoloji Müdürlüğüne 3.Sınıf Emniyet Müdürü Şekip Akın, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Alparslan Kırbaş, Deniz Liman Şube Müdürlüğüne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Yaşar Zehir, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğüne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Nadir Konak, Foto Film Şube Müdürlüğüne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Neslihan Şentürk, Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürlüğüne Deniz Halıcı Çelik, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğüne 4. Sınıf Emniyet Müdürü Muhammet Hanifi Zengin, Güven Timleri Şube Müdürlüğüne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Bayhan, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğüne 4. Sınıf Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Koruma Şube Müdürlüğüne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Selma Gençkaya, Narkotin Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Ünver, Polisevi Şube Müdürlüğüne, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Birol Taşkoparan, Turizm Şube Müdürlüğüne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Yalçın Erdem, Ulaştırma Şube Müdürlüğüne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Güngör getirildi.



Yeni değişimlerle İstanbul'un 18 ilçesine yeni isim getirildi. Bu değişiklikle, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Özcan Aybek, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne Hasan Demirbağ, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne 4. Sınıf Emniyet Müdürü Veli Şengül, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Selman, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğüne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Demir, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Gökan Karaaslan, Gaziaosmanpa İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2. Sınıf Emniyet Müdürü Bülent Çelik, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğüne 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Çaykara, Kartal İçe Emniyet Müdürlüğüne 2. Sınıf Emniyet Müdürü Feramuz Çetin, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2. Sınıf Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir, Sultanbeyli ilçe Emniyet Müdürlüğüne 2. Sınıf Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne 4. Sınıf Emniyet Müdürü Turan Çelik, Şile Emniyet Müdürlüğüne 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ali Saraç, Tuzla Emniyet Müdürlüğüne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hazım Hazım Gümüş, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Burak Bodur getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA