İstanbul Emniyetinde atamalar
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İstanbul Emniyetinde atamalar

İstanbul Emniyetinde atamalar
01.05.2020 23:02 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:02

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bir şube ve bir ilçe müdürlüğüne atama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bir şube ve bir ilçe müdürlüğüne atama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek müdüriyet emrine alındı. Yüksek'in yerine Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü Şekip Akın atandı.

Muhabere Elektronik Şube Müdürü Erdem Torlak ise kendi görevinin yanı sıra vekaleten Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

Müdüriyet emrine alınan Necmettin Yüksek Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı iken Vodafone Park'ın yanında gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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