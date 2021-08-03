Son dakika haberleri! İSTANBUL EMNİYETİ YANGIN BÖLGELERİNE 21 TOMA GÖNDERDİ
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Son dakika haberleri! İSTANBUL EMNİYETİ YANGIN BÖLGELERİNE 21 TOMA GÖNDERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü, orman yangın bölgelerine 21 Toplumsal Müdahale Aracı(TOMA) gönderdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, orman yangın bölgelerine 21 Toplumsal Müdahale Aracı(TOMA) gönderdi.

Orman yangınlarının bulunduğu Muğla, Fethiye, Dalaman ve Yatağan'a İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 21 TOMA aracı gönderildi. Önceki gün ve dün yola çıkarılan TOMA'ların 5'inin yangın bölgelerine ulaştığı 16'sının ise yolda oldukları öğrenildi.

Son dakika haberleri! İSTANBUL EMNİYETİ YANGIN BÖLGELERİNE 21 TOMA GÖNDERDİ
Son dakika haberleri! İSTANBUL EMNİYETİ YANGIN BÖLGELERİNE 21 TOMA GÖNDERDİ
Son dakika haberleri! İSTANBUL EMNİYETİ YANGIN BÖLGELERİNE 21 TOMA GÖNDERDİ
Son dakika haberleri! İSTANBUL EMNİYETİ YANGIN BÖLGELERİNE 21 TOMA GÖNDERDİ
Son dakika haberleri! İSTANBUL EMNİYETİ YANGIN BÖLGELERİNE 21 TOMA GÖNDERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Bu büyük bir yangın.
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu büyük bir yangın.
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