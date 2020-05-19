İstanbul Emniyeti saat 19.19'da sosyal mesafeli İstiklal Marşı'nı okudu
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İstanbul Emniyeti saat 19.19'da sosyal mesafeli İstiklal Marşı'nı okudu

İstanbul Emniyeti saat 19.19'da sosyal mesafeli İstiklal Marşını okudu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 19.19'da sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sıraya geçerek, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudu.

İstanbul Emniyeti saat 19.19'da sosyal mesafeli İstiklal Marşı'nı okudu
19.05.2020 23:31 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:31

İstanbul Emniyeti saat 19.19'da sosyal mesafeli İstiklal Marşını okudu

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 19.19'da sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sıraya geçerek, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşları balkon ve camlardan İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti. Türkiye'de saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar ellerine bayrakları alarak balkon ve camlara çıkarken, görevi başında olan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde saygıda duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'da Vatan Yerleşkesinden polislere eşlik etti.

Kaynak: İHA

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