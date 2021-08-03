İstanbul Emniyeti orman yangınlarına müdahale için bölgeye 20 TOMA sevk etti
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İstanbul Emniyeti orman yangınlarına müdahale için bölgeye 20 TOMA sevk etti

İstanbul Emniyeti orman yangınlarına müdahale için bölgeye 20 TOMA sevk etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan toplumsal olaylara müdahale araçlarının (TOMA) bir kısmı, orman yangınlarının devam ettiği bölgelere gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan toplumsal olaylara müdahale araçlarının (TOMA) bir kısmı, orman yangınlarının devam ettiği bölgelere gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları devam ederken, söndürme çalışmalarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü de destek veriyor. Bu kapsamda, 20 TOMA yangın bölgelerine sevk edildi. Dün gece yola çıkan TOMA'ların bir kısmının Fethiye, Dalaman ve Yatağan'daki yangınlara, diğer konvoyun ise Muğla'daki yangınlar için sevk edildiği öğrenildi. Gece saatlerinde yola çıkan konvoyun birinde 5, diğer konvoyda ise 15 olmak üzere toplam 20 TOMA ile bir TOMA arızalarına müdahale aracının gönderildiği belirtildi. Konvoyun henüz yangın çıkan bölgelere ulaşmadığı, ancak akşam saatlerinde söz konusu il sınırlarına ulaşması bekleniyor. - İSTANBUL

İstanbul Emniyeti orman yangınlarına müdahale için bölgeye 20 TOMA sevk etti
İstanbul Emniyeti orman yangınlarına müdahale için bölgeye 20 TOMA sevk etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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