İSTANBUL EMNİYETİ'NİN CAM BAYRAK DİREKLERİ...
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İSTANBUL EMNİYETİ'NİN CAM BAYRAK DİREKLERİ...

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de ilk olarak cam malzemeden üretilen bayrak direkleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bulunan polis noktalarına dikildi.

TÜRKİYE'de ilk olarak cam malzemeden üretilen bayrak direkleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bulunan polis noktalarına dikildi. Özel aydınlatma sistemiyle ve cam malzemeden üretilen bayrak direkleri, özellikle akşam saatlerinde kırmızı renkte ışıklandırılıyor.

Türkiye'de özel olarak üretimi yapılan cam bayrak direkleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce kullanılmaya başlandı. Özel üretilen direkler,15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Köprü Koruma Şubesi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne ait noktalara önceki gün dikildi. 30 metre uzunluğundaki direkler, özellikle akşam saatlerinde kırmızı renkte ışıklandırılıyor. İstanbul'da sadece 2 tane olan cam direkler gece renklendirilebiliyor olmasıyla dikkat çekiyor.

İSTANBUL EMNİYETİ'NİN CAM BAYRAK DİREKLERİ...
İSTANBUL EMNİYETİ'NİN CAM BAYRAK DİREKLERİ...
İSTANBUL EMNİYETİ'NİN CAM BAYRAK DİREKLERİ...
İSTANBUL EMNİYETİ'NİN CAM BAYRAK DİREKLERİ...
İSTANBUL EMNİYETİ'NİN CAM BAYRAK DİREKLERİ...
İSTANBUL EMNİYETİ'NİN CAM BAYRAK DİREKLERİ...
İSTANBUL EMNİYETİ'NİN CAM BAYRAK DİREKLERİ...
İSTANBUL EMNİYETİ'NİN CAM BAYRAK DİREKLERİ...
İSTANBUL EMNİYETİ'NİN CAM BAYRAK DİREKLERİ...
İSTANBUL EMNİYETİ'NİN CAM BAYRAK DİREKLERİ...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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