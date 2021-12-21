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İstanbul Emniyeti'nden sahte alkol denetimi

İstanbul Emniyeti'nden sahte alkol denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkolden ölümlerin artması üzerine gündüz tekel bayilerine, gece de alkollü mekanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkolden ölümlerin artması üzerine gündüz tekel bayilerine, gece de alkollü mekanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Mekanlarda bulunan alkoller tek tek kontrol edilerek, işletme sahiplerine uyarılarda bulunuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala yaşanan sahte alkol ölümleri nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler gündüz bazı ilçelerdeki tekel bayilerini, gece de alkollü mekanları tek tek denetledi. Fatih, Avcılar ve Küçükçekmece gibi bazı ilçelerde yapılan denetimlerde, ekipler mekanlarda arama yaparak alkolleri barkod okuyucu ile inceledi. Denetimlere katılan Fatih zabıta ekipleri de dükkanda bulunan vergi levhaları ve ruhsatları inceledi. Ekiplerin denetimlerinin süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

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