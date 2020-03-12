İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DETAYLAR
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İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DETAYLAR

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün yayınladığı almanakta İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Le Mesurier'in intiharıyla ilgili detaylar yer aldı.

12.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:53
İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DETAYLAR

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün yayınladığı almanakta İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Le Mesurier'in intiharıyla ilgili detaylar yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın almanakta yayınlanan yazısında, Özellikle son üç yılda, ihtiyaç duyulan alanlarda uygulamaya koyduğumuz, içlerinde ödül almış projenin de bulunduğu 65'e yakın proje, başarılı ve uzun soluklu çözümleri beraberinde getirmiş ve İstanbul kent güvenliği kavramının 'Güvenİstanbul' markasına dönüşmesi sağlanmıştır sözleriyle İstanbul'un güvenliği vurgulandı.

İSTANBUL EMNİYETİ 2019 YILINI 576 SAYFAYA SIĞDIRDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonların tek tek anlatıldığı ve operasyonların fotoğraflarıyla birlikte hazırlanmış olan almanak 576 sayfadan oluşuyor.

2019 YILININ EN ÇARPICI OLAYI İNGİLİZ AJANININ İNTİHARI

2019 yılı faaliyet raporunda, en çarpıcı detaylar ise İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Le Mesurier'in Karaköy'de ölümüyle ilgili oldu. 11 Kasım 2019'da saat 05.20'da gerçekleşen olayla ilgili şu detaylar verildi.

155'i arayan bir ihbarcının yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını söylemesinden 4 dakika sonra polis olay yerine vardı. Olay yerine giden polis, Mesurier'in başından kan sızdığı gördü. Olayın hemen ardından araştırma başlatan polis, olay yerine en yakın otopark görevlisiyle konuştuklarında binanın sadece yabancı uyruklu kişiler tarafından ofis olarak kullanıldığı öğrendi. Cenazenin bulunduğu sokağa gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mesurier'in üzerinde sadece 20 ve 10 lira ile bir kol saati buldu. Mesurier'in üzerinden kimlik çıkmazken, polis binanın kapısını çaldı. Kapıda yaklaşık 7 dakika bekleyen emniyet ekiplerine kapıyı Mesurier'in eşi Emma Hedving Christina açtı. Mesurier'in cenazesini eşi Emma Hedving teşhis ederken, polis Mesurier'in Suriye'deki Beyaz Baretliler'in kurucusu olduğunu belirledi. Olay yerine gelen İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'de gelerek incelemelerde bulunurken, bina mühürlendi.

Hem İngiltere hem de İsveç vatandaşı olan Emma Hedving Christina, emniyetteki ifadesinde en son eşinin yanında uyuduğunu hatırladığını ve zil sesine uyandığını belirtti. Evde inceleme yapan emniyet ekipleri, evin çatı katındaki pencerenin açık olduğunu ve Edward Le Mesurier'in intihar ettiğini tespit etti.

ELEKTRİKLER KESİKMİŞ

Olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki kamera kayıtlarının 10 Kasım günü sat 01.08'de durduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde Ali Paşa Medresesi Sokak'ta yaklaşık 10 saat elektrik kesintisi olduğu tespit edildi. Kesintinin yüksek gerilim hatlarından kaynaklı olduğu belirlenirken, elektriğin sat 03.26 ila 12.20 arasında olmadığı öğrenildi. Bu bilgilerin ardından çalışmalarına devam eden cinayet polisi, görüntülere ulaştı. Görüntülerle Mesurier'in intihar ettiği tespit edildi.

KANADALI YAKIN ARKADAŞTAN MESAJ

Mesurier'in ölmeden bir gün önce evinde yakın arkadaşı Faruk El H. ile 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği ve saat 19.00 sıralarında başlayan görüşmenin saat 21.00'da son bulduğu belirlendi. Görüşmenin ardından Faruk El H.'nin Mesurier'e her şey yoluna girdi diye mesaj attığı tespit edildi. İntihardan yaklaşık iki buçuk saat önce böyle bir mesaj gelmesi ise emniyet ekiplerinin dikkatini çekti. Faruk El H.'nin ifadesine başvurulduğunda ise Faruk El H.'nin, mesajın özel hayata girdiğini öne sürerek göstermediği kaydedildi.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DETAYLAR

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DETAYLAR

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