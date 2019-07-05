İstanbul Emniyeti'nde 2019 atamaları belli oldu

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL DHA - EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan 2019 yılı genel atama sonuçları açıklandı. Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 2 bin 62 polisin başka illere tayini çıkarken, çeşitli illerde görev yapan bin 412 polis ise İstanbul'a atandı.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, her yıl Mayıs-Haziran ayları arasında açıklanması gereken genel atama sonuçları akşam saatlerinde açıklandı.

2 BİN 62 KİŞİ GİTTİ, BİN 412 KİŞİ GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, Polis Memuru, Başpolis, Kıdemli Başpolis, Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiser rütbelerinde görev yapan emniyet personellerinden toplam 2 bin 62 kişi diğer illere tayin olurken, çeşitli illerde görev yapan bin 412 polis ise İstanbul'a atandı.

Kaynak: DHA