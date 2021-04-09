İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Vali Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti
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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Vali Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Vali Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyarette bulundu.

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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Aktaş, Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, Eğitim Şube Müdürü Neslihan Türkün Alpay ve emniyet personelini makamında ağırladı.

Vali Yerlikaya, ziyarette, "Şehrimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz durmadan canı pahasına çalışan polislerimizin gazi ve emekli emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ve çiçek takdimi ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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