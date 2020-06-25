İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ, ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ İSTANBUL Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti, yetkililerden brifing aldı.

İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanmasının ardından hafta başında görevi devralarak çalışmaya başlayan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesini ziyaret etti. Zafer Aktaş, Emniyet Müdürlüğü binasında Asayiş'ten sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Tuna Çoşkun ve Asayiş Şube Müdürü Ahmet Cengiz Koçak tarafından karşılandı. İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'a, İstanbul'un asayiş olayları ile ilgili brifing verildiği, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Büro Amirliği'ndeki brifingin yaklaşık 1 saat sürdüğü öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde yaklaşık 2 saat kalan Zafer Aktaş daha sonra yerleşkeden ayrıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA