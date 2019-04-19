İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Ali Koç'u Ziyaret Etti

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, başkan vekili Semih Özsoy, yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş ve Fethi Pekin de ziyarette hazır bulundu.

Ziyarette Mustafa Çalışkan, içinde Ali Koç'un da bir anısının bulunduğu, Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü kapsamında hazırlanan, spor, siyaset, sanat ve iş dünyasından ünlü isimlerin polislerle ilgili anılarının yer aldığı, "174 Yıldır Biz Türkiye'nin Emniyeti'yiz" isimli kitabı imzalayarak kendisine takdim etti.

Kaynak: AA