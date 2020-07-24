İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ DENETLEDİ İSTANBUL Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak Cuma Namazı için alınan güvenlik tedbirlerini denetledi.

İSTANBUL Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak Cuma Namazı için alınan güvenlik tedbirlerini denetledi.

86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk Cuma Namazı'na kısa bir süre kala binlerce kişi alana akın etti. Geniş güvenlik önlemleri kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bulunduğu alana girenler Cuma Namazı vaktini beklemeye başladı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da alınan güvenlik tedbirlerini incelemek için alana geldi. Vatandaşların namaz kılacakları bölgeleri de inceleyen Zafer Aktaş bazı boş yeşil alanları da namaz kılınması için vatandaşların kullanımına açtı.

Kaynak: DHA