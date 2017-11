İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Çalışkan: "İstanbul'da önlediğimiz olayları saymakla bitiremeyiz"

PAEM'den mezun olarak atamaları gerçekleşen komiser yardımcılar, "terörle mücadele" kapsamındaki eğitimleri tamamlandı



İSTANBUL - Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olan ve atamaları gerçekleşen 364 komiser yardımcısının "terörle mücadele" kapsamındaki eğitimlerini yakından izleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, "Önlediğimiz olay sayısını saymakla bitiremeyiz. Her bir olayda onlarca can, onlarca insanımızı koruyorsunuz, kurtarıyorsunuz" dedi.

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, PAEM'den mezun olduktan sonra kente ataması yapılan 364 komiser yardımcısı, 'Terörle Mücadele', 'Ani Olaylara Yerinde Müdahale', 'Şüpheli Kişilere Acil Müdahale' ve 'Güvenli Müdahale Eğitimi' gibi pek çok konuda 3 haftalık kapsamlı eğitimden geçirildi.

"Her bir olayda onlarca can, onlarca insanımızı koruyorsunuz"

Bu kapsamda faaliyetleri yerinde denetlemek için Eğitim Şube Müdürlüğü'ne gelen İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ve beraberindeki polis müdürleri, eğitim kapsamında icra edilen hareketleri izledi. İlgili şube ve polis müdürleriyle eğitim faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Dr. Çalışkan, yapılan hedefli atışlardaki isabet oranlarını beğendi.

Tüm gözlerin İstanbul'da, İstanbul'da da polisin sizlerin üzerinde olduğunu söyleyen Çalışkan, "Arkadaşlar sizler göreve yeni başlamış komiser yardımcılarısınız. Tüm gözler İstanbul'da, İstanbul'da da sizlerin üzerinde. Allah'a şükür çok güzel devam ediyor. Çok yoğun çalışıyoruz, yoruluyoruz; ama ülkemizin, şehrimizin insanlarını birçok beladan kurtarıyoruz. Önlediğimiz olay sayısını saymakla bitiremeyiz. Her bir olayda onlarca can, onlarca insanımızın koruyorsunuz, kurtarıyorsunuz" dedi.

Vatandaşın polise olan güvenini dile getiren İstanbul Emniyet Müdürü, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "1 Ocak'tan bu tarafa ciddi bir eylem olmadı İstanbul'da, inşallah da olmayacak. Çok dikkatli olacağız. Size emanet edilen mahiyetinize sahip çıkacaksınız, vatandaşlarımıza destek olacaksınız. Çok nazik olacaksınız. Bu zor günlerde vatandaşımız polisimizin kıymetini çok iyi biliyor, çok büyük destek veriyor, bu desteği boşa çıkarmayacaksınız."

PAEM'den mezun 364 komiser yardımcısı, "terörle mücadele" kapsamında gerçekleşen 3 haftalık eğitimlerini tamamladı.

El yapımı patlayıcı madde araması ve buna karşı hareket tarzı, Türkiye'deki terör örgütlerince kullanılan silah ve patlayıcılara yönelik hareket kabiliyeti, operasyonel atış teknikleri, şüpheli paketlere karşı güvenlik önlemleri, yakalama ve gözaltı usulleri ile evrakta sahtecilik gibi pek çok konuda verilen eğitimi başarıyla tamamlayan yeni komiser yardımcıları, 13 Kasım Pazartesi günü yeni görevlerine başladı.