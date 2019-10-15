İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN: ÜLKEMİZ İÇİN BEKA MESELESİ OLAN BİR OPERASYON YAPILIYOR"

15.10.2019 12:57

*İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan,

*"Çok haklı ve çok doğru olan, ülkemiz için beka meselesi olan bir operasyonun yapılıyor. Allah'a çok şükür başarılı devam ediyor ve başarılı neticeleneceğinden eminim"

Çağatay KENARLI İSTANBUL,

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldığı bir programda Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, "Çok haklı ve çok doğru olan, ülkemiz için beka meselesi olan bir operasyon yapılıyor. Allah'a çok şükür başarılı devam ediyor ve başarılı neticeleneceğinden eminim. Bu konuda bizlere de görev düşüyor. Bizler de bulunduğumuz yerlerde çok dikkatli olacağız. Şehrimiz de kuş uçurtmayacağız. İllegal hiçbir faaliyete izin verilmeyecek" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği Mobil Emniyet Teknoloji (METE) projesi kapsamında 8. dönem ödül töreninde branşlarında ödül almaya hak kazanan 18 büro amirinin de aralarında bulunduğu toplam 333 polise ödül verildi. Merter'de bulunan Polis Eğitim Kongre Merkezi'nde (PEKOM) düzenlenen törene İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Emniyet Müdür Yarımcıları, çeşitli şube müdürleri ve İlçe Emniyet Müdürleri ile ödül almaya hak kazanan polisler katıldı. BARIŞ PINARI HAREKATI ÇOK ÖNEMLİ, DÜNYA BU OPERASYONU SADECE SEYDERİYOR…İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Barış Pınarı Harekatı'nın çok önemli olduğunu ifade ederek, dünyanın da bu operasyonu seyrettiğini söyledi. Çalışkan, "Çok haklı ve çok doğru olan ülkemiz için beka meselesi olan bir operasyon yapılıyor. Allah'a çok şükür başarılı devam ediyor ve başarılı neticeleneceğinden eminim. Bu konuda bizlere de görev düşüyor. Bizler de bulunduğumuz yerlerde çok dikkatli olacağız. Şehrimiz de kuş uçurtmayacağız. İllegal hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Hiç kimsenin yanlış iş yapmasına izin verilmeyecek. Hepimiz 24 saat dikkatli ve duyarlı olacağız" dedi.

HUZURU KAÇIRAN KİŞİYİ GECE YATAĞINDA YATIRMAYACAĞIZBaşarılı olmanın şartının mümkün olduğu kadar olayları önlemek olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Önleyici polislik çok kıymetli, suç oluşmadan önce suçun önüne geçmek fakat önleyemedik olay meydana geldi. Mutlaka en kısa sürede şüphelileri yakalamak. Bir gün önce ses bombası atanı ertesi gün evinde yatırmayacağız. Halkın huzurunu kaçıran kişiyi gece yatağında rahat yatırmayacağız. Bir soygun yapan kişiyi birinci, ikinci veya üçüncü gün teknik olarak imkanımız neyse hukuk çerçevesinde evinde yatırmayacağız. Şüphelileri yakalayarak kelepçeleyerek, cumhuriyet savcısının, hakimin huzuruna çıkartacağız. Kriminal insanlar şunu bilecekler, İstanbul'da suç işlemek kolay bir iş değil. Hadi işledik, eminiz ki İstanbul polisi bu gece ve ya ertesi gece bizi yakalayacak. Bu duyguyu onlara fazla fazla yaşatmamız gerekiyor, yaşatıyoruz" diye konuştu. İSTANBUL POLİSİ OLMAK AYRICALIKTIR…İstanbulluların huzurunu ve güvenliğini sağlamak ve İstanbul polisi olmanın bir ayrıcalık olduğunu değinen Çalışkan, "İstanbul bu ülkenin kalbidir. Başta eğitim, kültür, sanat ve turizm merkezi olan İstanbul 15 buçuk milyon nüfusuyla Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 20'sini barındıran hem ülkemizin hem de dünyanın marka şehirlerinden birisidir. Bu nedenle İstanbul'un güvenliği demek Türkiye'nin güvenliği demektir. İstanbul polisinin görevi huzurun ve güvenliğin teminatı olmak ve bu şehri güvenli şehir haline getirmektir. İstanbul Emniyet Müdürü olarak göreve başladığım günden bu yana sizlerle birlikte bu hedefe ulaştığımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. İSTANBUL'U DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHRİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZBundan sonraki hedefin ise İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getirmek için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini belirten Çalışkan, "Çalışmalarımız son 3 yılın istatistiklerini büyük bir başarı olarak yansıdı. 2017 yılından günümüze evden hırsızlık olaylarında yüzde 48'lik azalma, işyerinden hırsızlık olaylarında yüzde 43,4'lük bir azalma, oto hırsızlığında yüzde 53,9'luk bir azalma ve otodan hırsızlık olaylarında yüzde 52'lik bir azalma meydana geldi. 100 bin kişiye göre düşen evden hırsızlık oranları Berlin'de 211, Brüksel'de bin 907, Londra'da 934, Viyana'da 469 iken İstanbul'da bu oran 119'dur. İşyerinden hırsızlık olaylarında Berlin'de 244, Brüksel'de 536, Londra'da 255, Viyana'da 130 iken, İstanbul'da bu oran 55'tir. Oto hırsızlığı olaylarında Berlin'de 159, Brüksel'de 278, Londra'da 378, Viyana'da 37 iken İstanbul'da bu oran 20'dir. Cinsel suçlarda Berlin'de 117, Brüksel'de 283, Londra'da 251, Viyana da 86 iken İstanbul'da bu oran 39'dur. Bu başarının arkasında sokaklarda tam hakimiyet sağlayan ve uygulamaya koyduğumuz projelerle millete güvenlik hizmetinin en iyisini veren İstanbul polisi vardır" dedi. Görüntü Dökümü----------------Çalışkan'ın konuşması-Ödül alan polisler-Ödül törenine katılanların görüntüsü-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA