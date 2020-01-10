İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, polis muhabirlerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
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İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, polis muhabirlerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, polis muhabirlerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

10.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:52
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, polis muhabirlerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Emniyet Müdürü , muhabirlerinin 'nü kutladı.

Çalışkan, polis muhabirlerini, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü makamında ağırladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün suçla mücadelesinin kamuoyuna duyurulmasına ve polis-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesine sunduğu katkılardan dolayı polis muhabirlerine teşekkür eden Çalışkan, gazetecilere plaket sunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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