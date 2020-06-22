İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, çalışma arkadaşlarına veda etti Açıklaması
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İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, çalışma arkadaşlarına veda etti Açıklaması

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çalışma arkadaşlarına yönelik, "Sizlerle yol arkadaşlığı yaptığım, sizlerle meslektaş olduğum, sizlerle zor şartlarda birlikte çalıştığım için çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum ve gözüm arkada kalmıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, çalışma arkadaşlarına veda etti Açıklaması
22.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:15

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çalışma arkadaşlarına yönelik, "Sizlerle yol arkadaşlığı yaptığım, sizlerle meslektaş olduğum, sizlerle zor şartlarda birlikte çalıştığım için çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum ve gözüm arkada kalmıyor. Ciddi işler yapıldı. Yeni gelen müdürümüz çıtayı daha da yükseğe çıkaracak." ifadesini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni görevine atanan Çalışkan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde yaptığı konuşmayla mesai arkadaşlarına veda etti.

Çalışkan, başladığı dönemde İstanbul'da ilk defa bir emniyet müdür yardımcısının İstanbul Emniyet Müdürü olduğunu söyledi.

Daha önce hiçbir yerde emniyet müdürlüğü yapmadan ilk defa İstanbul gibi bir şehirde emniyet müdürü olduğunu anımsatan Çalışkan, "Bu çok ağır bir işti. Ama Allah'ın yardımı, bizi buraya atayan büyüklerimizin desteği, sizlerin emeğiyle biz bu emaneti çok güzel bir şekilde taşıdık. ve yarın yeni atanacak emniyet müdürümüze mutmain bir şekilde, sevinerek, gülerek, eğlenerek mutlu bir şekilde teslim edeceğiz." diye konuştu.

Çalışkan, çalışma arkadaşlarına hitaben, "Ben sizlerle çalışmaktan gerçekten onur duydum, gurur duydum. Sizlerin emekleri sizlerin alın teri, bazı arkadaşlarımızın canı, kanı, kimisinin uzvu, kolu, bacağı, gözü, hepsinin birleşiminden verilen emekten bir netice çıktı. Biz bunu hep beraber başardık." diye konuştu.

"Çok operasyonlar yaptık çok risk aldık"

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, görev yaptığı 5 yılın cumhuriyet tarihinin belki en zor 5 yılı olduğunu ifade etti.

Bu dönemde birçok operasyona imza attıklarını belirten Çalışkan, "Çok operasyonlar yaptık, çok risk aldık. Bu arada tabii anmadan geçemeyeceğimiz 71 şehidimiz oldu. 71 şehit, Allah hepsine rahmet eylesin. Ülkenin bekasında, teşkilatın başarısında bizlerin burda olmasında o 71 şehidimizin özel bir yeri var. Ben ölene kadar bu 71 şehidimizi kendi ailemden bir parça gibi görüp, buna gazilerimiz de dahil, gücüm yettiği kadar aileleriyle ilgilenmeye devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Çalışkan, 37 yıldır üniforma giydiğini ve 29 yıldır da polislik yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kendimi tanıtırken de saçımdan, tırnağıma polis olarak tanıtıyorum. Bu 29 yılda hep ön cephede oldum. Hiç saklanıp geride durmadım. Hep kıtada çalıştım. İlk defa meslek hayatım boyunca karargaha çağrıldım. Karargahta görevlendiriliyorum. Şunu biliyorum ki karargahlar kıtalar içindir. Kıtaların iyi çalışması için projeler üretirler, fikirler üretirler, destek verirler ve kıtalar o çerçevede daha başarılı olurlar.

37 şehidi bir anda verdiğimiz Vodafone Arena'yı unutmak mümkün değil. Stadın üstteki bölümüne fırlayan 4-5 arkadaşımızın naaşını oradan indirdiğimiz günü dün gibi hatırlıyorum. Yine Vezneciler'de ve daha başka yerlerde meslek arkadaşlarımızın kolunu, bacağını etraftan topladığımızı hatırlıyorum. Ama bunlar hep devletimiz için vatanımız için verilen emeklerdi, verilen canlardı. Sizlerle yol arkadaşlığı yaptığım, sizlerle meslektaş olduğum, sizlerle zor şartlarda birlikte çalıştığım için çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum ve gözüm arkada kalmıyor. Ciddi işler yapıldı. Yeni gelen müdürümüz çıtayı daha da yükseğe çıkaracak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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