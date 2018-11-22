İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'a 'Yılın Teknoloji Kaptanı' Ödülü

Bilişim Zirvesi'18 kapsamında organize edilen Teknoloji Kaptanları Ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) sistemi de ödüle layık görüldü.

Bilişim ve teknoloji alanında deneyimli yayıncılarından BThaber'in Bilişim Zirvesi'18 çatısı altında organize edilen Teknoloji Kaptanları Ödülleri, dün gece İstanbul Kongre Merkezi Beyazıt Salonunda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Akademik dünyadan ve STK'lardan deneyimli ismlerin jüri üyeliğiyle belirlenen Teknoloji Kaptanları için 5 binin üzerinde halk oylaması yapılırken, ödül kazananlar arasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde geçen yıl yürürlüğe sokulan Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) sistemi de yerini aldı.

Çalışkan'a 'Yılın Teknoloji Kaptanı' ödülü

Tören kapsamında, 'İnovasyon', 'Dijital Dönüşüm', 'Operasyonel Yetkinlik', 'Müşteri ile Etkileşim', 'Sosyal Sorumluluk', 'İşlevsellik', 'Gerçekleştirilebilirlik' ve 'Güvenlik' kriterlerinde yarışma jürisinden ve internet üzerinden yapılan halk oylamasında en yüksek oyu alan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 'METE' projesinin mimarı olarak yarışmanın büyük ödülü olan 'Yılın Teknoloji Kaptanı' ödülüne layık görüldü.

Bunun dışında Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polis teşkilatının yönetim ve denetimini mobil sistemlerle kolaylaştırarak hizmet kalitesini ölçmek, sahadan hızlı bilgi akışı ile anlık raporlama kolaylığı sağlayarak personelin performansını yükseltmek amacıyla oluşturulan "METE" projesi, 'Yılın İnovasyon Projesi' seçildi.

"METE, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz bir performans ölçüm projesidir"

Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, kendilerini ödüle layık görenlere teşekkür etti. Ödüle hak kazanan METE projesi hakkında da bilgi aktaran Çalışkan, "Biz bu yarışmaya İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak METE projemizle katıldık. METE; yani Mobil Emniyet Teknolojileri Projesi, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz merkezine denetimi alan bir performans ölçüm projesidir. Bu sayede teşkilatımıza şimdiye kadar görülmemiş derecede destek, kriterlere göre performans ölçümü, sahada uygulamada yaşanan aksaklıkların tespiti ve bütün brokratik engelleri ortadan kaldırmak suretiyle en hızlı şekilde aksaklıkların giderilmesi sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

Sistem üzerinden aktarılan anlık rapor

Çalışkan, yapılan faaliyetler ile ilgili sistem üzerinden anlık rapor, analiz ve istatistikler sayesinde polisin İstanbul'un huzur ve güvenliği için ihtiyaç duyulan alanlara daha yoğun çalışmaya sevk ettiğini anlattı. Sistemin, nicelik olarak geçen yıllara oranla denetimleri 11 kat daha fazla artırarak kayıt altına aldığını belirten Çalışkan, "METE, 'Yeditepe Huzur', 'Kurt Kapanı', 'Okullarda Güvenli Ortam', 'Fetih 1453' gibi asayiş uygulamalarına yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda bir yapıya sahiptir" dedi.

Çalışkan, sistemin ödüle layık görülmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerini noktaladı.

Denetimleri mecbur kılıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilerek polislerin başarılarının belirlendiği Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) sistemi, polis müdürlerinin cep telefonlarına yüklenen bir uygulama olarak çalışıyor. GPS üzerinden aktif olan sistem sayesinde, polis müdürleri mecburen yerinde denetleme yapmak zorunda kalıyor. Bu sayede elde edilen veriler anlık olarak işlenebiliyor. Her bir personelin verimliliği de objektif olarak sisteme yansıyor. - İSTANBUL