İstanbul Emniyet Müdürlüğünden ilkokul öğrencilerine hediye sürprizi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden ilkokul öğrencilerine hediye sürprizi

15.02.2021 19:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:27
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden ilkokul öğrencilerine hediye sürprizi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evlerinde vakit geçirmek zorunda kalan, eğitim-öğretimlerine uzaktan devam eden ilkokul öğrencilerine hediye paketleri ulaştırıyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evlerinde vakit geçirmek zorunda kalan, eğitim-öğretimlerine uzaktan devam eden ilkokul öğrencilerine hediye paketleri ulaştırıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın emir ve talimatları doğrultusunda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, salgın nedeniyle sokaklarda gönüllerince oynamayan ve evlerinde vakit geçirmek zorunda kalan ilkokul öğrencileri için harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, eğitim-öğretimlerine evlerinde devam eden ilkokul öğrencilerine içerisinde çeşitli oyuncak ve hediyelerin bulunduğu paketlerin kargo ile gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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