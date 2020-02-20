: İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Elazığ'daki depremzedelere yardım

20.02.2020 17:31 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:32

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Elazığ depremi sonrası başlattığı yardım kampanyasında toplanan 510 bin 80 lira, depremzedelere ulaştırılmak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlattığı yardım kampanyasına 47 bin 200 personelin tamamı destek verdi.

Beş günlük kampanyada süresinde 510 bin 80 lira toplandı.

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Necmettin Öztürk, toplanan yardım paralarını, bölgedeki depremzedelere ulaştırmak üzere AFAD İstanbul Müdürü Gökhan Yılmaz'a teslim etti.

Kaynak: AA

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