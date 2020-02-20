İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Elazığ'daki depremzedelere yardım

20.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:46

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Elazığ depremi sonrası başlattığı yardım kampanyasında toplanan 510 bin 80 lira, depremzedelere ulaştırılmak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlattığı yardım kampanyasına, 47 bin 200 personelin tamamı destek verdi.

Beş günlük kampanya süresince 510 bin 80 lira bağış toplandı.

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Necmettin Öztürk, toplanan yardım paralarını, bölgedeki depremzedelere ulaştırılmak üzere İstanbul AFAD Müdürü Gökhan Yılmaz'a teslim etti.

Kaynak: AA