Son dakika haber! "80 yaşındaki kadının evine baskın yapıldı" haberine Emniyet'ten açıklama

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la ilgili bugün bir gazetede çıkan "Fahrettin Altun'un şikayet ettiği 80 yaşındaki kadının evine polis baskını yapıldı" haberiyle ilgili İstanbul Emniyeti'nden açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la ilgili bugün bir gazetede çıkan "Fahrettin Altun'un şikayet ettiği 80 yaşındaki kadının evine polis baskını yapıldı" haberiyle ilgili İstanbul Emniyeti'nden açıklama geldi.

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Emniyetten yapılan açıklama şöyle: "Basında yer alan 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayeti üzerine, İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki bir kadının evine polis baskını yapıldığı ve hakkında dava açıldığı' haberine istinaden aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre tarafından dile getirilen "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayeti üzerine, İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki bir kadının evine polis baskını yapıldığı ve hakkında dava açıldığı" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

E. B isimli şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine 01.07.2020 tarihinde iddiaların aksine Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği'ne telefonla davet edilmiş, ifadesi alındıktan sonra gönderilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı