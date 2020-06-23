İstanbul Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Zafer Aktaş, görevine başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni
23.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:54

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Zafer Aktaş, görevine başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreninde, Zafer Aktaş, görevi Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan Mustafa Çalışkan'dan teslim aldı.

Aktaş'a yeni görevinde başarılar dileyen Çalışkan, "Sayın müdürüm, hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin, kolaylık versin. Ülkemizin en büyük şehri, dünyanın en güzel şehirlerinden birinin emniyet müdürü oldunuz, tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin, başarılı çalışmalar diliyorum." dedi.

Aktaş ise "Mustafa müdürüm görevi 5 yıldan uzun süredir başarıyla temsil ettiniz. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı göreviniz hayırlı olsun." diye konuştu.

Çalışkan ve Aktaş, makam odasında birbirlerine çiçek takdim etti.

Aktaş, daha sonra yaptığı açıklamada, Adana Emniyet Müdürlüğünden İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine atandığını söyledi.

Türkiye'nin göz bebeği olan böyle büyük bir şehirde görev almaktan onur duyduğunu vurgulayan Aktaş, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir görevi tebliğ ettiği için şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah daha önce olduğu gibi bundan sonra da layıkıyla görev yapmak için tüm personelimizle sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Aktaş, başta PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü suç odaklarına yönelik mücadelelerinin sonuna kadar devam edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sonuna kadar halkımızın huzur ve güvenliğiyle alakalı mücadelemiz devam edecek. Hedefimiz çalışmak. İstanbul'u daha iyi bir İstanbul, daha huzurlu bir İstanbul yapmak için geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühlerine mazhar olmaya çalışacağız, layıkıyla görevimizi yapacağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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