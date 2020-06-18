"İstanbul Emniyet Müdürlüğü zor bir görev ateşten bir gömleği size giydiriyorlar"
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"İstanbul Emniyet Müdürlüğü zor bir görev ateşten bir gömleği size giydiriyorlar"

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan gazetecilerle bir araya geldi.

18.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:50

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan gazetecilerle bir araya geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün zor bir görev olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Ateşten bir gömleği size giydiriyorlar. Üzerinizde bir beyaz önlük var. Beyaz önlüğü de bir damla çamur sıçramadan teslim etmeniz lazım. 5 yıla yakın bir süre olmuş. Biz görevimizi yapmışız. Üzerimize de bir damla çamur sıçramadan tamamlamışız" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan Dr. Mustafa Çalışkan Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. İstanbul'da göreve geldiği 2015 yılından bu yana yürütülen faaliyetleri ve gelinen son durumu anlattı. Çalışkan, toplantıda tayiniyle ilgili soru almadı.

İstanbul'da görevde bulunduğu sürece 11 şehirdeki suç oranlarıyla İstanbul'u kıyaslayan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Çalışkan,"Polisin doğrudan müdahil olduğu suçla mücadele ile ilgili açık kaynaklar üzerinden İstanbul'u New York ile, Londra ile, Berlin ile, Amsterdam ile, Stockholm ile, Madrid ile, Barcelona ile, Tokyo ile karşılaştırma imkanı bulduk. Bunu geçen hafta raporlaştırdık. Turizm Bakanlığı dahil tüm ilgili yerlere gönderdik. Geçen sene de Başkonsoloslar toplantısı veyahut da yabancı gazetecilerin de olduğu ortamlarda bunu uzun uzun anlatmıştır. Bir algı var. Avrupa şehirlerinde bir sessizlik, sakinlik, dinginlik, güvenlik üst düzeyde gibi bir algı var. Bizim ülkemizde özellikle de İstanbul'da bunun böyle olmadığı gibi bir algı var. Bu yüzde yüz yanlıştı ama anlatmakta zorluk çekiyorduk. Bunu anlatabilmek için bu çalışmayı yaptık" dedi.

"İSTANBUL ÇOK ÇOK BAŞARILI GÖZÜKÜYOR"

Londra ile İstanbul karşılaştırmasını detaylı olarak yapan Çalışkan, "Söylediğim rakamları 100 bine endeksli olarak söylüyorum. İş yerinden hırsızlık İstanbul'da 48, Londra'da 229, ikametten hırsızlık İstanbul'da 92, Londra'da 639, soygun İstanbul'da 16, Londra'da 445, otodan hırsızlık İstanbul'da 82, Londra'da 910, oto hırsızlığı İstanbul'da 14, Londra'da 339, bisiklet hırsızlığı İstanbul'da 8.8, Londra'da 217, sadece uyuşturucuda bizde 39, onlarda 31. Uyuşturucuda da ne kadar çok operasyon yaparsanız grafiğiniz o kadar yükseliyor. Bu da mücadeleyi gösteriyor. Uyuşturucu bulundurma İstanbul'da 218, Londra'da 500, cinsel suçlar İstanbul'da 47, Londra'da 329, cinayet İstanbul'da 1.7, Londra'da 1.6. Bu aynı şekilde Madrid'de, New York'ta aynı şekilde. Stockholm'de netice aynı. Sadece Tokyo'nun verileri İstanbul'dan iyi gözüküyor. Diğer şehirlerin tamamında İstanbul çok çok başarılı gözüküyor" diye konuştu.

"640'TAN 11 GERİLEYEN TERÖR EYLEMLERİ SAYISI"

Terörle mücadele ilgili istatistikleri paylaşan Çalışkan, " 2015 yılından bu tarafa geldiğimizde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü PKK, DAEŞ, DHKP-C, MLKP, FETÖ ve diğer örgütlere yönelik 4 bin 418 operasyonda 16 bin 639 şahıs gözaltına alınmış, 7 bin 41'i tutuklanmış. Bunların içerisinde 1 kırmızı bülten, 1 mavi bülten, 2 yeşil, 1 turuncu, 11 gri, toplam 16 ödülle aranan terör örgütü mensupları var. Geldiğimiz nokta 2015'te İstanbul'da 640 terörle ilgili eylem olurken her yıl düşerek azaldı. 623'e düştü. 144'e düştü. 2018'de 33'e düştü. 2019'da 43'e 2020 itibariyle rakam 11. 640'tan 11' gerileyen terör eylemleri sayısı" şeklinde konuştu.

"İÇİNİZ BURUK OLMASIN"

Tayiniyle ilgili konuşan Çalışkan, "İçiniz buruk olmasın. Bazı arkadaşlar arıyor. 'Üzüldük, içimiz buruk' diyor. Arkadaşlar eğer bizleri seviyorsanız, bir dostluk, bir arkadaşlık varsa üzülmeniz değil sevinmeniz lazım. Neden sevinmeniz lazım. Görev başlayacak ve bitecek. Bu gayet normal. Kıymetli olan şu; İstanbul Emniyet Müdürlüğü gerçekten çok zor bir görev. Ateşten bir gömleği size giydiriyorlar. Çok dikkat etmek zorundasınız. Hep göz önündesiniz. Üzerinizde bir beyaz önlük var. Beyaz önlüğü de bir damla çamur sıçramadan teslim etmeniz lazım. 5 yıla yakın bir süre olmuş. Biz görevimizi yapmışız. Üzerimize de bir damla çamur sıçramadan tamamlamışız. Eğer bizi seven insanlarsanız bu bir başarıdır. Buradan emaneti düzgün bir şekilde teslim ettiğinizde şükretmek lazım. Sevinmek lazım. Hiçbir görev sonsuz değil. Görevi de teslim ederken güle oynaya, sevinçle, huzurla teslim etmek de herkese nasip olmaz" dedi.

(Caner Sönmez - Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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