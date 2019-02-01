İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri gerekçesiyle 207'si İstanbul'da olmak üzere 40 ilde, 394 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA