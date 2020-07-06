İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Otobüs yaklaşık 150 metre kendiliğinden hareket etti
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Otobüs yaklaşık 150 metre kendiliğinden hareket etti

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nden Beylikdüzü'ndeki İETT otobüsü kazasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Şoförün araçtan inerek motoru kontrol ettiği esnada otobüsün yaklaşık 150 metre kendiliğinden hareket etmesiyle kaza meydana geldiği anlaşılmıştır" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Otobüs yaklaşık 150 metre kendiliğinden hareket etti
06.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:55

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nden Beylikdüzü'ndeki İETT otobüsü kazasıyla ilgili yapılan açıklamada,  "Şoförün araçtan inerek motoru kontrol ettiği esnada otobüsün yaklaşık 150 metre kendiliğinden hareket etmesiyle kaza meydana geldiği anlaşılmıştır" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle :

"Saat 11.57 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Metrobüs Durağında meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Gökhan K.'nın kontrolündeki otobüsün durakta motor arızası yapması üzerine şoförün araçtan inerek motoru kontrol ettiği esnada otobüsün yaklaşık 150 metre kendiliğinden hareket ettiği, Haramidere Metrobüs Durağının üst geçit ayağına çarparak durduğu anlaşılmıştır" Açıklamada, "Kazada yaralanan ve hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşılan kişilerin olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından hastaneye sevki sağlanmış, trafiğe kapanan yol görevlilerimiz tarafından tekrar trafiğe açılarak gerekli kaza raporu tanzim edilmiştir" bilgileri de yer aldı.

 


Kaynak: DHA

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