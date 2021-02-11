İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde son 2 yıl değerlendirildi, 2021 planlamaları görüşüldü

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Zafer AKTAŞ başkanlığında yapılan toplantıda, son iki yılın değerlendirmesi yapıldı, bu yılın planlamaları görüşüldü.

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Zafer AKTAŞ başkanlığında yapılan toplantıda, son iki yılın değerlendirmesi yapıldı, bu yılın planlamaları görüşüldü.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Asayiş Şube Müdürünün bizzat, İstanbul'da bulunan 135 Polis Merkezi Amirinin Skype üzerinden katılım sağladığı toplantıda 2019 ve 2020 yılları değerlendirmesi ile 2021 yılı planlamaları ve alınan/alınması gereken tedbirler görüşüldü. Dün saat 21.00'de yapılan toplantıda ayrıca Polis Merkezi Amirlikleri görev ve sorumlulukları, çalışmalarına değinildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK