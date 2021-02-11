İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde son 2 yıl değerlendirildi, 2021 planlamaları görüşüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde son 2 yıl değerlendirildi, 2021 planlamaları görüşüldü

11.02.2021 13:28 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:32
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde son 2 yıl değerlendirildi, 2021 planlamaları görüşüldü

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Zafer AKTAŞ başkanlığında yapılan toplantıda, son iki yılın değerlendirmesi yapıldı, bu yılın planlamaları görüşüldü.

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Zafer AKTAŞ başkanlığında yapılan toplantıda, son iki yılın değerlendirmesi yapıldı, bu yılın planlamaları görüşüldü.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Asayiş Şube Müdürünün bizzat,  İstanbul'da bulunan 135 Polis Merkezi Amirinin Skype üzerinden  katılım sağladığı toplantıda  2019 ve 2020 yılları değerlendirmesi ile 2021 yılı planlamaları ve alınan/alınması gereken tedbirler görüşüldü.  Dün saat 21.00'de yapılan toplantıda ayrıca Polis Merkezi Amirlikleri görev ve sorumlulukları, çalışmalarına değinildi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Özcan Özel Bülent Turan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Barış Manço Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde son 2 yıl değerlendirildi, 2021 planlamaları görüşüldü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 13:34:42. #1.14#
title