İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde koronavirüs önlemleri
İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü koronavirüs salgınına karşı çeşitli tedbirler aldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yerleşkeler, ek hizmet binaları, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Polis Merkezi Amirlikleri ve polis araçları koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün vatandaşlara hizmet verdiği binalara gelen kişilerin ateşlerinin ölçülmesi içinde termal ve temassız ateş ölçer cihazları kullanılmaya başlandı. Yayınlanan koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul emniyetindeki tüm toplu etkinlik ve eğitim faaliyetlerine de geçici bir süreliğine ara verildiği bildirildi.
Öte yandan kronik rahatsızlıkları bulunan ve risk altında olan emniyet personeline idare izin verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü personelinin koronavirüse karşı bilgilendirmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koronavirüs ile ilgili hazırlanmış olan bilgilendirme broşürlerini de yoğun olarak kullanılan noktalara asılarak personelin salgın hakkında bilinçlendirilmesi sağlanıyor.
- İstanbul
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Kaynak: DHA