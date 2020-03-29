İstanbul Emniyet Müdürlüğü, korona virüs yasaklarına uymayanlara ceza yağdırdı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, korona virüs yasaklarına uymayanlara ceza yağdırdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün şehir genelinde yaptığı denetimlerde korona virüs yasaklarına uymayanlara ceza yağdırdı.

29.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:30
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, korona virüs yasaklarına uymayanlara ceza yağdırdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün şehir genelinde yaptığı denetimlerde korona virüs yasaklarına uymayanlara ceza yağdırdı. Denetimlerde 7 iş yeri mühürlenirken, 94 şahısa işlem yapıldı. Ekipler toplam 54 bin 174 TL idari para cezası kesti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılan denetimlerde toplu taşıma kurallarına uymayan, seyahat kısıtlamasına aykırı hareket eden, izinsiz belgelerle taşımacılık yapanlara ceza kesildi. İzinsiz taşımacılık yapan bir araç trafikten men edilirken, yolculara da işlem yapıldı.

Ekipler çeşitli kafe ve kahvehaneleri de denetleyerek açık olduğunu tespit ettiği 7 iş yerini mühürledi. Denetimlerde toplam 94 şahsa 54 bin 174 TL idari para cezası kesildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA

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