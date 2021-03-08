İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KADINLAR GÜNÜ'NÜ HAZIRLADIĞI VİDEO İLE KUTLADI
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İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KADINLAR GÜNÜ'NÜ HAZIRLADIĞI VİDEO İLE KUTLADI

08.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:12
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KADINLAR GÜNÜ'NÜ HAZIRLADIĞI VİDEO İLE KUTLADI

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, hazırladığı videolu klip ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, hazırladığı videolu klip ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Klip, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından da paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Basın Protokol Şube Müdürlüğü tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel videolu klip hazırlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürü Banu Ördek ve çok sayıda kadın personelin yer aldığı klip, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşıldı. Videonun başlığında ise şu ifadelere yer verildi: Kadın merhamettir, kadın şefkattir, kadın güçtür, kadın polistir. Şefkat ve güç timsali kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu olsun."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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