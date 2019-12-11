İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün "Gaybubet" evlerine operasyon...
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün "Gaybubet" evlerine operasyon...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün "Gaybubet" evlerine operasyon düzenlendi.

11.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:49
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün

ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün "Gaybubet" evlerine operasyon düzenlendi. 33 adrese yapılan baskınlarda 22 şahıs gözaltına alınırken, yaklaşık 350 bin TL değerinde dolar, euro, Türk Lirası ve ziynet eşyası ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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